На улице Есенина Газель насмерть сбила женщину-пешехода. Трагический инцидент произошёл 6 марта в 13.40, подробности случившегося обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё произошло в районе дома под номером 42. 22-летний водитель, по предварительной информации, вне пешеходного перехода, совершил наезд на женщину-пешехода.

Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Проводится проверка, обстоятельства выясняются.