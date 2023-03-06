На улице Есенина Газель насмерть сбила женщину-пешехода. Трагический инцидент произошёл 6 марта в 13.40, подробности случившегося обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.
Всё произошло в районе дома под номером 42. 22-летний водитель, по предварительной информации, вне пешеходного перехода, совершил наезд на женщину-пешехода.
Пострадавшая скончалась от полученных травм.
Проводится проверка, обстоятельства выясняются.
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