Понедельник, 6 марта, 2023
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На улице Есенина Газель насмерть сбила женщину

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На улице Есенина Газель насмерть сбила женщину-пешехода. Трагический инцидент произошёл 6 марта в 13.40, подробности случившегося обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё произошло в районе дома под номером 42. 22-летний водитель, по предварительной информации, вне пешеходного перехода, совершил наезд на женщину-пешехода.

Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Проводится проверка, обстоятельства выясняются.

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