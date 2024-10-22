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На участке Кораблино — Ряжск в Рязанской области уложили 9 км бесстыкового пути

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Алексей Самохин
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На участке Кораблино — Ряжск в Рязанской области железнодорожники уложили 9 км бесстыкового пути в ходе ремонтно-путевой кампании. Это позволит повысить комфорт пассажиров во время поездки, сообщает пресс-служба МЖД.

В период капитального ремонта пути проведен полный цикл работ: демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладка новой, очистка и подсыпка щебеночного балласта, выправка и сварка пути.

В работах было задействовано около 100 железнодорожников, а также специальная техника: разборочные и укладочные краны, машины глубокой очистки щебеночного балласта, рельсовозные составы, вагоны хоппер-дозаторы, рельсосварочная машина, автотракторная и другая техника.

Работы проводились в период специально разработанных технологических «окон», что позволило минимизировать корректировки в графике движения пассажирских поездов.

Всего в 2024 году в Рязанской области будет отремонтировано 31,7 км пути.

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