На участке Кораблино — Ряжск в Рязанской области железнодорожники уложили 9 км бесстыкового пути в ходе ремонтно-путевой кампании. Это позволит повысить комфорт пассажиров во время поездки, сообщает пресс-служба МЖД.

В период капитального ремонта пути проведен полный цикл работ: демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладка новой, очистка и подсыпка щебеночного балласта, выправка и сварка пути.

В работах было задействовано около 100 железнодорожников, а также специальная техника: разборочные и укладочные краны, машины глубокой очистки щебеночного балласта, рельсовозные составы, вагоны хоппер-дозаторы, рельсосварочная машина, автотракторная и другая техника.

Работы проводились в период специально разработанных технологических «окон», что позволило минимизировать корректировки в графике движения пассажирских поездов.

Всего в 2024 году в Рязанской области будет отремонтировано 31,7 км пути.