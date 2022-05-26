На трассе в Сергиевом Посаде взорвалась фура с газовыми баллонами

На Западном объезде в подмосковном Сергиевом Посаде взорвалась фура, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

На видео с места ЧП видно, что в результате взрыва фура была полностью уничтожена. Серьёзные повреждения получили шумозащитные ограждения.

На месте происшествия работают 10 человек, 2 поливальные машины, 2 самосвала, погрузчик, трактор.

Отмечается, что движение по дороге ограничено по обеим сторонам. Для объезда водители могут пользоваться Московским шоссе и улицей Хотьковской.

По данным МЧС, в фуре сдетонировали баллоны с газом.