На трассах под Скопином и Михайловом обновят освещение

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На трассе под Скопином планируют установить фонари. А на автодороге в обход Михайлова обновят лампы. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Так, на 269-м километре трассы Р-22, возле поворота на Скопин, установят линию освещения длиной 1 км. В том месте расположен пешеходный переход, остановки и зоны придорожного сервиса.

Работы проведут и на дороге в обход Михайлова, что входит в состав трассы Р-132 «Золотое кольцо». Там обновят 3 км освещения. Обычные лампы накаливания заменят на энергоэффективные светодиодные.