На станции Рязань-1 задержали в мужчину с «синтетикой»

Транспортные полицейские задержали рязанца, у которого при себе были наркотики.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе оперативно-профилактических мероприятий на станции Рязань-1 за совершение административного правонарушения задержан 36-летний мужчина. Его доставили в линподразделение и досмотрели.

При себе у задержанного оказался пакетик с порошкообразным веществом. Позднее выяснилось, что это синтетический наркотик массой 1,82 грамма. Как рассказал рязанец, «синтетику» он приобрёл для личного употребления.

Следователем Рязанского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — говорится в сообщении.

Расследование дела продолжается.