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Вторник, 11 апреля, 2023
Татьяна Проводина

На Северной окружной в Рязани с 15 апреля ограничат движение

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Фото со страницы Минтранс Рязанской области ВКонтакте

С 15 апреля на Северной окружной дороге подрядчик начнёт фрезеровать старое асфальтобетонное покрытие и уширять проезжую часть.

Работы по реконструкции дороги в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» пройдут от поворота на 5-й район Борок до путепровода у 2-го Борковского карьера.

На этом участке движение в сторону улицы Каширина закроют. Автотранспорт будут пропускать по встречной полосе в оба направления.

Минтранс Рязанской области просит учитывать это при планировании маршрута.

Решение о начале работ на участке Северной окружной именно весной было принято на заседании общественного совета в региональном минтрансе. Планируется завершить устройство покрытия на Северной окружной до конца июня, чтобы разгрузить основные городские магистрали на период ремонта инженерных коммуникаций на Первомайском проспекте с частичным перекрытием движения транспорта. Там работы пройдут с конца июня по август включительно.

На Северной окружной в Рязани с 15 апреля ограничат движение

Фото с сайта минтранса Рязанской области

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