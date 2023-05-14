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На сельхозземлях в Рязанском районе обнаружили свалку строительных и бытовых отходов

Татьяна Проводина
Фото с сайта Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в ходе выездного обследования выявило захламление земельного участка сельхозназначения возле деревни Наумово Рязанского района.

Очаги строительных и бытовых отходов — бетона, шифера, стеклянные бутылки, остатки бытовой мебели и техники, автопокрышек — обнаружены на участке 718 квадратных метров.

Свалки на землях сельхозназначения негативно влияют на окружающую среду и наносят серьёзный ущерб плодородным почвам, – отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в центральной и юго-западной частях земельного участка на площади 19,75 гектаров установлено зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью.

Управление Россельхознадзора объявило собственнику СПК «Вышгородский» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и рекомендовало ликвидировать захламление земельного участка ТКО и устранить зарастание сельхозугодия.

На сельхозземлях в Рязанском районе обнаружили свалку строительных и бытовых отходов
На сельхозземлях в Рязанском районе обнаружили свалку строительных и бытовых отходов

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