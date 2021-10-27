На счетах эскроу рязанцев хранится более 6,4 млрд рублей

Жители Рязанской области активно вкладывают средства в квартиры в новостройках. К 1 сентября 2021 года они разместили на счетах эскроу, которые используются при покупке нового жилья, 6,4 млрд рублей. С начала года этот показатель увеличился почти в 4 раза. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

Часть суммы, 1,9 млрд рублей, рязанцы направили на приобретение жилья в других регионах. Еще 4,5 млрд рублей — это вложения в строительный комплекс Рязанской области. В среднем в регионе квартира в новостройке обошлась покупателям в 1,8 млн рублей.

«Дома, в которых жители купили в области через счета эскроу уже более 2,5 тысяч квартир, пока не сданы. Но средства рязанцев защищены: застройщик получит к ним доступ только после сдачи объекта в эксплуатацию. Дополнительной гарантией служит то, что деньги на счетах эскроу до 10 млн рублей, застрахованы Агентством по страхованию вкладов», — отметил начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин.

Механизм проектного финансирования предполагает, что строительные компании для возведения новых домов не могут использовать деньги граждан, только собственные капиталы или заемные средства банков. Строители пользуются возможностью получить банковское финансирование: с начала года в Рязанской области открыто 10 новых кредитных линий на 5,4 млрд рублей.