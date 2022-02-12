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Суббота, 12 февраля, 2022

На Ряжском шоссе Рязани автомобиль улетел в кювет

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На Ряжском шоссе Рязани автомобиль улетел в кювет

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ
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Днём 12 февраля в Рязани на Ряжском шоссе легковой автомобиль вылетел в кювет. Видео ДТП опубликовали в группе RZN LIFE.

Официальная информация о случившемся уточняется. 

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