Понедельник, 22 июля, 2024

На ремонт дорог в Рязани выделили более 660 миллионов рублей

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязани продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

В настоящее время ремонтируют улицы Щорса (устройство выравнивающего слоя) и Пушкина (ремонт тротуаров). В ближайшее время приступят к работам на улице Центральной.

Также определена подрядная организация для ремонта моста через реку Лыбедь на улице Маяковского. Здесь отремонтируют проезжую часть, подходы к мосту, балки, откосы и лестничные сходы. Обустроят и ливневые канализации.

До конца 2024 года в Рязани в нормативное состояние также приведут улицу Энгельса, 5-й район в Борках, часть улицы Татарской до улицы Дзержинского, дублер улицы Костычева, участок от Восточной окружной по поселку Карцево.

Общая стоимость дорожного ремонта в Рязани по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» составит 664 миллиона рублей. Средства выделены из областного бюджета.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Супруги Добрычевы отправились в велопутешествие из Рязани во Владивосток

В Сасовском районе в аварии пострадали несовершеннолетний мотоциклист и двое его пассажиров

НТВ покажет специальный выпуск главного шоу страны «Маска» к юбилею Игоря Крутого

В Рязани мотоцикл перелетел через легковой автомобиль

В Рязани на четырех улицах отключили горячую воду

Рязанцы потребляют жиров на 35% больше нормы

В Сасовском районе ремонтируют дорогу, ведущую к ж/д станции Кустаревка

В Рязанской области будет реализован проект комплексного развития территорий

Стали известны подробности о возгорании автомобиля в Рязани

Бывшая домработница Пугачевой сообщила о ее плохом состоянии

Нарколог дал оценку выходке Глюкозы на концерте в Красноярске

Отдыхающих на пляже в Крыму шокировала мать с сыном «на привязи»