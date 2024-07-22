На ремонт дорог в Рязани выделили более 660 миллионов рублей

В Рязани продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

В настоящее время ремонтируют улицы Щорса (устройство выравнивающего слоя) и Пушкина (ремонт тротуаров). В ближайшее время приступят к работам на улице Центральной.

Также определена подрядная организация для ремонта моста через реку Лыбедь на улице Маяковского. Здесь отремонтируют проезжую часть, подходы к мосту, балки, откосы и лестничные сходы. Обустроят и ливневые канализации.

До конца 2024 года в Рязани в нормативное состояние также приведут улицу Энгельса, 5-й район в Борках, часть улицы Татарской до улицы Дзержинского, дублер улицы Костычева, участок от Восточной окружной по поселку Карцево.

Общая стоимость дорожного ремонта в Рязани по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» составит 664 миллиона рублей. Средства выделены из областного бюджета.