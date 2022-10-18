На полуфинале КВН в Рязани было много шуток, аплодисментов и подарков

В пятницу, 14 октября, состоялся полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН. Как всегда атмосфера радости, дружбы, ярких шуток и смеха наполнила зал Рязанского дворца молодёжи. И, кстати, среди гостей в этот раз было много именно молодых людей: игра проводилась при поддержке Государственного университета управления и грантового проекта Росмолодёжи, пригласительные студенты могли получить в профкомах и студклубах своих вузов.

За атмосферу в зале в этот вечер отвечала несравненная ведущая Ольга Фидрик, а решали, кто из команд получит право участвовать в финале лиги, члены жюри:

заместитель руководителя аппарата администрации Рязани Евгения Власова;

директор Официальной Рязанской лиги МС КВН Алексей Жеглов;

редактор Официальной Рязанской лиги МС КВН Роман Кузьмин;

председатель Рязанской областной избирательной комиссии Дмитрий Боков;

начальник отдела по работе со студенческими клубами вузов и ссузов Алексей Гусев;

главный специалист регионального Минобра Айна Атаева.

Открывали игру прелестные девушки из РГАТУ имени П. А. Костычева – команда «МарЮля». К выступлению они отнеслись крайне ответственно: продезинфицировали зал (ведь COVID-19 никто не отменял) и на всякий случай провели «тест на тупого». Не могли квнщицы не продемонстрировать свои вокальные способности:

– Я на Дне города всех перепила! Ой, точнее перепела. Хотя и это тоже!

В обновлённом составе (не без участия сына генерала) на суд рязанскому зрителю явилась команда «Время первых» из Рязанского филиала университета МВД имени В. Я. Кикотя. Ребята рассказали, как работает в их вузе «распределительная фуражка», а необычный персонаж Ваня Шуткин доказывал, что военный юмор не тупой. И у него это получилось: зал разразился громким смехом.

Мытищинская команда КВН «Тугеза» пофантазировала над тем, что бы делал губернатор, если бы попал в рай. Но всё же пришлось вернуться с небес на землю, а со сцены Рязанского дворца молодёжи – перенестись в телевизор. Ребята показали, что случится, если шоу «Давай поженимся» будет вести Дмитрий Нагиев. Ну, что сказать: передача заиграет новыми красками!

Ещё одна команда из Москвы «Изменяя внутренний мир» начала своё выступление с похода в магазин:

– Ты откуда пришла? – Из «Красного и белого»!

Конечно же, это предопределило выступление: зал разрывали шутки про глобальное отключение интернета и необычное приключение военкома в лесу.

Команда «Кырстен данц» заявила: добрые люди в Луховицах… не живут! Но это всего лишь шутка, свой родной город и своих земляков ребята представили зрителям в лучшем виде. И никого не оставил равнодушным конкурс «Мама, отчим я, хоть какая-то семья».

Обаятельный Филипп Игоревич, который умеет флиртовать одновременно с двумя девчонками, приехал на игру под присмотром сестры. И, кстати, на полуфинале КВН сбылась её давняя мечта:

– На кого ты училась? – На дрессировщицу. Всегда мечтала выступать с животными. Мечта сбылась!

Девушки из команды «Не дам» настолько сблизились со зрителями, что осмелились раскрыть свои пикантные секреты:

По какому принципу подбирали участниц? Ум, красота, вовремя расстегнувшийся лифчик!

А смоленская команда «Принцип Парето» погрузилась в большую геополитику и включила новости! В них было удивительно всё – особенно воскрешённый Ельцин. А чтобы отвлечься от увиденного, ребята заправили водяные пистолеты виски и направились в бой!

Команда из Рязанского госуниверситета «Айседора Дункан» ответственно заявила: самые важные стратегические военные объекты в Рязани – это местные девушки. Ведь именно они знают расположение всех секретных баз ВДВ благодаря Tinder. Шутили девчонки остро, назло приближающейся зиме:

– Как называются люди, которые зимой купаются в проруби? – Чайлдфри!

Пока члены жюри решали, кто из команд пройдёт в финал Официальной Рязанской лиги МС КВН, среди зрителей разыграли множество подарков. Призы, сувениры и подарочные сертификаты для розыгрыша представили АНО «Центр развития КВН», агентство 7info, компьютерная академиия Top, «Автосуши», «Шокотайм», стоматология «Атмосфера», пиццерия «Папа Джонс», автошкола «Вектор».

По итогам игры в финал прошли команды:

1. «Айседора Дункан» РГУ им.С.А.Есенина;

2. «Изменяя внутренний мир» г.Москва;

3. «Кырстен Данц» г. Луховицы;

4. «Тугеза» г. Мытищи;

5. «Принцип парето» г.Смоленск;

6. Женская сборная «Не дам» г.Рязань.

Официальная Рязанская лига МС КВН благодарит партнёров:

АНО «Центр развития КВН», информационное агентство «7 Инфо», «Русское радио. Рязань», компанию «Паприко», компанию «Легион», стоматологию «Атмосфера», сеть «Автосуши-автопицца», компьютерную академию «ТОП», автошколу «Вектор», кондитерскую «Чокотайм», сеть ресторанов «Папа Джонс».

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