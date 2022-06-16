На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве Рязанской области с корпорацией «Туризм.РФ»

В ходе работы на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня врио губернатора Рязанской области Павел Малков подписал соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ». Документ предусматривает взаимодействие в части подготовки и реализации инвестпроектов в сфере развития туризма и туристической инфраструктуры.

При подписании соглашения присутствовал зампред председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что президент России Владимир Путин поручил ускорить работу по созданию туринфраструктуры.

– Нашим гражданам нужно, чтобы у нас были прекрасные возможности для отдыха в нашей стране. Природные условия вне конкуренции. Осталось дело за малым – создать достойные условия для того, чтобы наши туристы могли отдыхать у нас, – сказал Чернышенко.

Соглашение включает в себя реализацию конкретных мероприятий. Деятельность планируется в границах рязанского посёлка Остров и городища Старая Рязань в Спасском районе. Эти территории исторически связаны, там были расположены древние поселения. Их можно связать, в числе прочего, и по воде, используя реки Трубеж и Ока, разработать водный маршрут. Это является уникальным преимуществом для потенциальных инвесторов. Также планируется проработать вопрос включения в соглашение прилегающих территорий.

В рамках соглашения будет проработан комплексный план по развитию туристических направлений за счёт средств корпорации. Вместе с этим будет вестись поиск инвесторов и подготовка документов для участия в конкурсе на предоставление субсидии. Речь идёт про финансирование задачи по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры.