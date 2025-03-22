На площади Победы в Рязани почтили память жертв теракта в Crocus City Hall

В Рязани на площади Победы почтили память жертв теракта в Crocus City Hall, произошедшего год назад в подмосковном Красногорске. В результате трагедии погибло 145 человек, напоминает ИД «Пресса».

Акцию памяти организовали общественные и молодежные волонтерские объединения. Участники выложили из фонариков фигуры журавлей и надпись «Помним». В честь погибших объявили минуту молчания, а затем возложили цветы к стихийному мемориалу у Муниципального культурного центра.

«Год назад люди с хорошим настроением пришли послушать любимую музыку, приятно провести время, и жизнь 145 человек оборвалась, потому что какие-то звери вдруг решили, что могут распоряжаться чужими жизнями. Терроризм — это зло, с которым борются во всем мире, и мы будем бороться. Такие акции, как сегодняшняя, — напоминание о том, что не нужно бояться, нужно бороться. Это и память о тех, кого с нами больше нет», — отметила первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова.