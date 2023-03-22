На Первомайском проспекте в Рязани летом проведут ремонт теплосетей

Летом 2023 года в Рязани запланирован капитальный ремонт тепловых сетей на Первомайском проспекте. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по вопросам дорожного хозяйства и улично-дорожной сети городской мэрии.

Елена Сорокина подчеркнула важность синхронизации работ по ремонту дорожного покрытия и коммуникаций. Сейчас совместно с управлением транспорта и ГИБДД разрабатывается проект схемы организации дорожного движения.

На встрече обсудили также зимнюю уборку и содержание городских автодорог.

С начала зимнего период с улиц Рязани Дирекции благоустройства и подрядчики вывезли 96 тысяч кубометров снега. На обработку проезжих частей и тротуаров ушло больше 21 тысячи кубометров пескосоляной смеси и порядка 3 тысяч кубометров соли и реагента.

С началом тёплого сезона специалисты обследуют 173 гарантийных участка и направят подрядчикам требования по устранению дефектов.

С 1 января по 20 марта на 177 участках улично-дорожной сети ликвидировали ямы с использованием литой асфальтобетонной смеси. Общий объём работ превысил 3 тысячи квадратных метров. Если позволит погода, в апреле ДБГ запустит асфальтобетонный завод, и работы продолжат горячей асфальтобетонной смесью.

В ближайшее время на 89 участках дорог планируют провести ямочный ремонт с использованием горячей асфальтобетонной смеси.

В заседании рабочей группы участвовали градоначальник Елена Сорокина, её профильный заместитель Михаил Ромодин, руководители управления и Дирекции благоустройства, а также представители депутатского корпуса и общественности.