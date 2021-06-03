На нескольких улицах Рязани отключат электричество

В пятницу, 4 июня, на нескольких улицах Рязани отключат электроэнергию, сообщила пресс-служба городской администрации.
Причина отключения – опиловка деревьев. Работы производит ООО «Профпартнёр».
С 10 до 15 часов без электричества останутся следующие адреса:
- 3-й Нефтезаводской проезд, дома №№4, 12, 14, 31 с 5 по 15, дачные участки;
- улица Нефтезаводская, дом №9;
- улица Рязанская, дома с 1 по 29, №№20, 33, 39, 51, 47, 59;
- садоводческие товарищества «Строитель-6», «Дружба»;
- улица Хлебная, дома с 1 по 6;
- 1-й Рязанский проезд, дома с 1 по 3,
- улица 1-я Нагорная, дома с 1 по 44.