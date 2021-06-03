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Четверг, 3 июня, 2021
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На нескольких улицах Рязани отключат электричество

7info
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В пятницу, 4 июня, на нескольких улицах Рязани отключат электроэнергию, сообщила пресс-служба городской администрации. 

Причина отключения – опиловка деревьев. Работы производит ООО «Профпартнёр».

С 10 до 15 часов без электричества останутся следующие адреса:

  • 3-й Нефтезаводской проезд, дома №№4, 12, 14, 31 с 5 по 15, дачные участки;
  • улица Нефтезаводская, дом №9;
  • улица Рязанская, дома с 1 по 29, №№20, 33, 39, 51, 47, 59;
  • садоводческие товарищества «Строитель-6», «Дружба»;
  • улица Хлебная, дома с 1 по 6;
  • 1-й Рязанский проезд, дома с 1 по 3, 
  • улица 1-я Нагорная, дома с 1 по 44.

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