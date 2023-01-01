Воскресенье, 1 января, 2023
Татьяна Проводина

На Лыбедском бульваре в Рязани будет работать арт-площадка «День рождения Нового года»

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Со 2 по 7 января на Лыбедском бульваре для рязанцев и гостей города будет работать арт-площадка «День рождения Нового года». Что там будет, сообщает Telegram канал Рязанский гуляка.

Выставочная фотозона о праздновании Нового года – от Указа Петра Первого до наших дней позволит сделать красивые фотографии.

С полудня до 21 часа на большом экране будут транслировать новогодние песни, фильмы, мультфильмы и поздравления.

С 15 до 16 часов для маленьких рязанцев и их родителей проведут анимационные программы на разные темы.

С 16 до 17 часов творческие коллективы и солисты города представят концертные программы.

Все мероприятия бесплатные.

Без возрастных ограничений

На Лыбедском бульваре в Рязани будет работать арт-площадка «День рождения Нового года»

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