На Лыбедском бульваре в Рязани будет работать арт-площадка «День рождения Нового года»

Со 2 по 7 января на Лыбедском бульваре для рязанцев и гостей города будет работать арт-площадка «День рождения Нового года». Что там будет, сообщает Telegram канал Рязанский гуляка.

Выставочная фотозона о праздновании Нового года – от Указа Петра Первого до наших дней позволит сделать красивые фотографии.

С полудня до 21 часа на большом экране будут транслировать новогодние песни, фильмы, мультфильмы и поздравления.

С 15 до 16 часов для маленьких рязанцев и их родителей проведут анимационные программы на разные темы.

С 16 до 17 часов творческие коллективы и солисты города представят концертные программы.

Все мероприятия бесплатные.

Без возрастных ограничений