Пятница, 10 февраля, 2023
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На личном приёме граждан 10 февраля мэр Рязани рассмотрела вопросы благоустройства

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В пятницу, 10 февраля, мэр Рязани Елена Сорокина провела личный приём граждан. Основные вопросы, волнующие рязанцев, были связаны с ремонтом дорог, благоустройством дворовых территорий, сообщила пресс-служба городской администрации.

Сорокина поручила специалистам подготовить смету ремонта двора на улице Зубковой. С соответствующей просьбой обратилась председатель ТСЖ.

Руководитель сети магазинов обратилась с просьбой рассмотреть вопрос благоустройства парковки у дома № 21 по улице Молодёжной. Земельный участок, где находится парковочное пространство, принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности. Для его ремонта надо провести собрание собственников и принять соответствующее решение.

Также на личном приеме рассмотрели ситуацию, связанную с новым домом по улице Ушакова. По словам заявителей, застройщиком не были урегулированы земельные вопросы и могут быть проблемы с использованием инфраструктуры.

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