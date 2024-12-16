На Кураховском направлении происходит «один котел за другим», пишет телеграм-канал «Изнанка».

Лейтенант ВСУ с позывным Алекс сообщил, что украинские войска еще «не успели толком завершить вывод подразделений из района Успеновки, как россияне уже пытаются взять весь район Курахово в окружение».

Военнослужащий Станислав Бунятов пишет: «Если бы командиры бригад постоянно докладывали реальную информацию по положению дел, а не желаемую, с надеждой на возобновление позиций, не загнали бы людей в такое очко. И это касается почти всех направлений».