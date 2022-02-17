0.3 C
Рязань
Четверг, 17 февраля, 2022

На юге Москвы в известного бойца ММА выпустили шесть пуль 

spot_img
На главнуюНовости мира

На юге Москвы в известного бойца ММА выпустили шесть пуль 

Александр Ильин

16 февраля на улице Орджоникидзе в Москве расстреляли 31-летнего бойца ММА Багдада Дюсембаева, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на источник в правоохранительных службах. 

Инцидент случился у фитнес-клуба «Зебра». Мужчина, по словам очевидцев, оставил свой автомобиль у входа. Охранник заведения попросил его припарковать машину в другом месте, но боец настаивал, что скоро вернётся. Так начался конфликт.

В один момент сотрудник ЧОПа выхватил пистолет и выпустил в спортсмена шесть пуль. С тяжелыми ранениями его госпитализировали в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. 

Реклама

Стрелявший охранник скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяДепутаты Костромы потребовали запретить любое упоминание ЛГБТ в массмедиа
Комментарии для сайта Cackle
spot_img