На юге Москвы в известного бойца ММА выпустили шесть пуль 

16 февраля на улице Орджоникидзе в Москве расстреляли 31-летнего бойца ММА Багдада Дюсембаева, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на источник в правоохранительных службах.

Инцидент случился у фитнес-клуба «Зебра». Мужчина, по словам очевидцев, оставил свой автомобиль у входа. Охранник заведения попросил его припарковать машину в другом месте, но боец настаивал, что скоро вернётся. Так начался конфликт.

В один момент сотрудник ЧОПа выхватил пистолет и выпустил в спортсмена шесть пуль. С тяжелыми ранениями его госпитализировали в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Стрелявший охранник скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.