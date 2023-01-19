Четверг, 19 января, 2023
Татьяна Проводина

На фабрике в Рязанской области связали для бойцов спецоперации огнеупорные свитера

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Скриншот из видеосюжета Вести Рязань в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте

На клепиковской фабрике для бойцов специальной военной операции связали огнестойкие свитера.

Житель Рязанской области нашёл огнестойкую пряжу за рубежом и обратился с ней на местную текстильную фабрику. Однако оборудование не выдерживало тяжести пряжи и производство практически не шло.

Как удалось преодолеть сложности, рассказали в сюжете «Вести Рязань», опубликованном в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте.

В результате удалось создать одежду, которая не горит на теле — будет только дымиться. Это большой шанс для бойца загоревшейся бронемашины или танка спасти свою жизнь.

Партия огнеупорных свитеров уже отправлена на передовую.

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