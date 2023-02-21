На двух пешеходных переходах в Путятино произошли две дорожных аварии

В субботу, 18 февраля, на пешеходных переходах трассы М5 в селе Путятино произошло два ДТП.

В 11:10 на 311-м километре трассы водитель из Киргизии на микроавтобусе Honda Stepwgn, по предварительным данным, не придерживался необходимой дистанции до впереди идущего Volkswagen Tiguan. Когда Volkswagen остановился перед пешеходным переходом, микроавтобус въехал в него.

Volkswagen врезался во впереди стоящие «Жигули» 15-й модели под управлением жителя Чучковского района.

В 11:45 на 311-м километре трассы на другом пешеходном переходе водитель из Путятино на Chevrolet Aveo, по предварительной информации, не рассчитал безопасную дистанцию до впереди идущего Ford Fusion и врезался в него, когда Ford остановился перед пешеходным переходом.

По инерции Ford въехал во впереди стоящий грузовик Volvo под управлением жителя Белгородской области.

В ДТП люди не пострадали, машины получили механические повреждения, – пишет издательство «Пресса».