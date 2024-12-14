Суббота, 14 декабря, 2024
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На домашнем матче ХК «Рязань-ВДВ» ожидается полный Sold Out

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Алексей Самохин
Фото: vk.com/hcryazan_official

На сегодняшнем домашнем матче ХК «Рязань-ВДВ» ожидается полный Sold Out, сообщает официальная страница клуба «ВКонтакте».

— Сообщаем, что билеты на сегодняшний матч на балконе распроданы. Полный Sold Out! — говорится в сообщении.

Билеты на игру продавались не только на сидячие, но и на стоячие места. И они в кассах уже закончились.

Большой ажиотаж объясняется отличным выступлением команды в текущем сезоне ВХЛ. На данный момент рязанцы идут на втором месте в турнирной таблице и радуют болельщиков не только результатами, но и красивой игрой.

Сегодня во Дворце спорта «Олимпийский» ХК «Рязань-ВДВ» принимает московский ХК «Юнисон». Соперники рязанцев занимают последнее место в турнирной таблице, тем ценнее сегодняшний Sold Out.

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