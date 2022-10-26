Среда, 26 октября, 2022
7info

На автодороге Р-132 «Золотое кольцо» в Рязанской области установили 3,5 километра электроосвещения

На главнуюНовости Рязани

Почти 60 километров нового электроосвещения установили на сети федеральных трасс в пяти регионах ЮФО и ЦФО, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В частности, в Рязанской области освещение появилось на четырёх участках дороги Р-132 «Золотое кольцо». Общая длина участков — 3,5 километра.

Лампы установили у съездов к населенным пунктам Подвязье, Демкино, Жокино, Пушкари, на пересечении с местной дорогой на 326-м км.

Также в Рязанской области обновили в общей сложности 35 км линий освещения, построенных ранее.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/