«Мы считаем его своим, родным»: семья Матвеевых рассказала о судьбе, награде и поисках родственников погибшего бойца

Продолжается онлайн-акция «Свидетели поры огневой». Информационное агентство 7info предлагает жителям Рязанской области показать семейные реликвии, связанные с родственниками-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также рассказать о судьбах и подвигах героев. Проект реализуется в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в рамках Года защитника Отечества в России.

Публикуем ещё один материал, который мы получили в преддверии 9 мая. Семья Матвеевых поделилась историей, которая произошла несколько лет назад и незримо связала их нитью памяти с бойцом, который оставил свою жизнь в кровавых сражениях на Смоленщине. Боец не приходится Матвеевым родственником, о его фронтовом пути авторы истории знают лишь из немногочисленных данных, предоставленных поисковиками. Но всё же на семью его судьба оказала особое влияние.

Екатерина Матвеева пишет: в 2021 году ко мне в одной из соцсетей обратилась девушка-поисковик из Смоленска, она представляла поисковый отряд «Долг». Их отряд нашёл во время раскопок в «Вяземском котле» военную награду. На этой награде был номер, по которому они выяснили её владельца.

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Им оказался Кузнецов Иван Васильевич, уроженец Сапожковского района Рязанской области. Он родом из деревни Парышка. Иван Васильевич пропал без вести в 1943 году. Поисковики отправляли много запросов по различным инстанциям, но родственников так и не нашли.

— Таким образом, они вышли на меня с просьбой помочь найти родных бойца. Мои корни также из деревни Парышка. Мы искали, но, к сожалению, так и не нашли. За время поисков мы с семьёй так прониклись этой историей, что решили поехать на захоронение в Смоленск, — рассказала нам Екатерина.

В тот день было захоронено более ста воинов, чьи останки обнаружили поисковики на месте боёв. Среди них был Иван Васильевич Кузнецов.

— Поисковый отряд «Долг» вручил нам медаль, созданную их отрядом для родственников воинов-героев. Это медаль «Шагнувши в Бессмертие». Её мы привезли в Рязань и передали в Рязанской историко-архитектурный музей заповедник. Землю с захоронения мы привезли на Родину Ивана Васильевича в деревню Парышка, — отметила Екатерина Матвеева.

Для семьи Матвеевых, по их же признанию, огромная честь быть причастными к истории такого героического человека.

— Теперь мы считаем его своим, родным!

Примите участие в акции «Свидетели поры огневой». Присылайте на почту svideteliporyognevoy@yandex.ru сопроводительный рассказ и фотографии семейных реликвий, которые принадлежали или принадлежат вашим близким — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой.