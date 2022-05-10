«Мы что, в концлагере?»: конфликт полицейского с прохожим в Волгограде попал на видео

Активист Сергей Островский записал на видео конфликт, который произошел днем 9 мая произошел в Центральном районе Волгограда, пишет Блокнот.

- Реклама -

По мнению автора ролика, лейтенант полиции повел себя по-хамски по отношению к мужчине с сыном. Они хотели пройти к площади Павших Борцов, однако страж порядка не хотел пропускать местных жителей.

«Позор, с людьми как со скотом. На мой вопрос: «Мы что, в концлагере?», старший лейтенант ответил: «Чтобы вы все не расслаблялись», – заявил Островский.

Полицейский утверждал, что пешеходы не выполняли законные требования представителя власти. Вскоре он стал кричать на прохожих.