МВД России дало рекомендации правил поведения в соцсетях

Управление МВД по Рязанской области рассказало, как вести себя в социальных сетях, чтобы не нарушать законодательство.

TikTok, Telegram, ВКонтакте – часть нашей жизни проходит в социальных сетях. Опубликовал свежее фото, лайкнул чужое, оставил комментарий под чьим-то постом. Может ли это быть незаконным? Может.

Если твой пост или комментарий оскорбляет других людей по национальному, религиозному или иному признаку, это незаконно. Если твоя публикация содержит призыв к экстремистской деятельности, это незаконно. Если ты опубликовал пост в оправдание терроризма, это незаконно. Если ты призываешь к разжиганию вражды, это незаконно. Если ты выступил против территориальной целостности нашей страны, это незаконно. Если ты разместил в сети нацистскую символику, это незаконно.

Что ожидает нарушителя? За призывы к экстремизму, разжигание вражды и оскорбление других людей в сети интернет предусмотрено суровое наказание – вплоть до лишения свободы на 5 лет. Между прочим, удаление поста не спасёт от ответственности, если в нём есть признаки нарушения закона.

Запомни: интернет – это публичное пространство. Информация сохраняется в нём навсегда. Будь в ответе за каждое сказанное в сети слово. Думай, что публикуешь. Соблюдай закон!

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