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Воскресенье, 2 мая, 2021
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МВД предоставят сервис, распознающий звонки мошенников

7info7
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В России до конца года планируют запустить сервис «Антимошенник» для мобильного приложения МВД. Он позволит гражданам определять звонки мошенников, пишет ТАСС.

Стоимость работ по созданию сервиса составляет почти 45,9 млн. Сервис будет информировать пользователей, установивших приложение МВД, о том, что им звонят или пишут мошенники. Такой звонок можно будет заблокировать. Также в приложении появится «Белый список». В него пользователь сам сможет добавить телефонные номера.

Приложение можно будет скачать в AppStore и Google Play.

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