Музыкальное шоу «Поймай меня, если сможешь» возвращается на телеканал «Россия»

16 мая в 21:30 на телеканале «Россия» стартует второй сезон музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» (12+). Зрителей снова ждёт яркое соревнование, полное азарта, юмора и неожиданных поворотов. Ведущим остаётся остроумный шоумен и юморист Владимир Маркони.

Шоу полюбилось зрителям благодаря уникальному формату, в котором обычные люди могут «обвести звёзд вокруг пальца» и заработать миллион рублей. В каждом выпуске встречаются две команды — «Участники» и «Звёзды». Суть игры — выяснить, кто действительно поёт, а кто только делает вид под фонограмму.

Как проходит игра?

В команде «Участники» — 18 человек из разных уголков России. Не все из них умеют петь, но каждый старается убедить в обратном. Им помогают профессиональные тренеры, которые учат держаться на сцене, работать с микрофоном и изображать уверенное пение. Задача команды «Звёзды» — распознать фальшивых певцов. За правильные ответы они получают баллы.

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Четыре раунда шоу:

1-й раунд: три участника по очереди исполняют хиты под фонограмму. Звёзды должны угадать, кто из них притворяется. За верный ответ — 1 балл.

три участника по очереди исполняют хиты под фонограмму. Звёзды должны угадать, кто из них притворяется. За верный ответ — 1 балл. 2-й раунд: три дуэта в образах (пожарный, стюардесса и др.) усложняют задачу. За правильный выбор — 2 балла.

три дуэта в образах (пожарный, стюардесса и др.) усложняют задачу. За правильный выбор — 2 балла. 3-й раунд: три трио выходят на сцену в образах популярных артистов. Все делают вид, что умеют петь. Задача звёзд — понять, кто врёт. За верный ответ — 3 балла.

три трио выходят на сцену в образах популярных артистов. Все делают вид, что умеют петь. Задача звёзд — понять, кто врёт. За верный ответ — 3 балла. Финал: на сцену выходит «тёмная лошадка» — известный человек, которого никто не слышал поющим. Команда-лидер должна решить, поёт ли он на самом деле. Ошибка — и миллион уходит соперникам.

Ведущий Владимир Маркони говорит:

«Угадывать — невероятно сложно. Ни я, ни звёзды, ни зрители не знаем, кто поёт, а кто нет. Иногда мы ориентируемся на движения, мимику, то, как держат микрофон — но часто ошибаемся. И это самое весёлое!»

Кто будет в команде звёзд?

В новом сезоне сыграют: Лариса Долина, Евгений Петросян, Андрей Малахов, Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Валерия, Алексей Чумаков, Клава Кока, Сергей Шакуров, Дмитрий Харатьян, Гоша Куценко, Екатерина Шпица, Наталья Подольская, Александр Серов, Валя Карнавал, Иосиф Пригожин, Мария Миронова, Александр Панайотов, Клара Новикова, Владимир Винокур, Ян Цапник и многие другие.

Создатели шоу обещают зрителям новые музыкальные номера, любимые хиты и множество сюрпризов. Миллион можно заработать даже без вокальных способностей — но сделать это будет совсем не просто!

Фото: телеканал «Россия».