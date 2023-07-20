Мужчина убил топором и расчленил жену в Омской области

В Омской области по подозрению в убийстве матери двоих детей задержан супруг женщины. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Сообщение о пропаже матери двоих детей, 36-летней жительницы города Тары поступило в полицию 27 июня. Сестра рассказала правоохранителям: поссорившись с мужем, женщина ушла из дома в 3 часа ночи.

Полицейские с помощью волонтёров «ДоброСпасОмск» начали поиски пропавшей. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Во время осмотра квартиры оперативники нашли на диване замытые следы крови. 33-летний супруг женщины внятно объяснить их происхождение не сумел. Опытных правоохранителей насторожило поведение супруга. Во время следственных действий мужчине предъявили некоторые доказательства, он сознался в убийстве, показал, где спрятал труп.

Выяснилось, что во время ссоры подозреваемый ударил жену топором по голове. Поняв, что женщина умерла, вывез тело на машине в лес. В трёх километрах от города пытался сжечь, расчленил и закопал труп.

Останки погибшей найдены в указанном подозреваемым месте. Следствие просит суд арестовать задержанного.