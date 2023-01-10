Вторник, 10 января, 2023
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Мужчина убил коллегу в офисе молотком

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фото СО по городу Якутску СУ СК РФ по РС (Я)

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 11 ноября 2022 года двое мужчин распивали спиртные напитки в офисе по месту работы, когда между ними возник конфликт. Один из мастеров из личной неприязни к коллеге схватил молоток и нанес им три удара по голове потерпевшего, который скончался на месте от полученных травм.

Мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение, судом в его отношении по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования проведен весь комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

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