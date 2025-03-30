Мужчина погиб в результате ДТП в Рыбновском районе

В Рыбновском районе 30 марта на 13-ом километре автодороги «Рыбное-Константиново» произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло примерно в 18:40, по предварительной информации, 30-летний водитель, управляя автомобилем «Хавал», совершил столкновение с автомобилями «Хендай Акцент» и «Шкодой».

В результате происшествия водитель автомобиля «Хендай Акцент» от полученных травм скончался на месте происшествия.

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По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.