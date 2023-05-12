МУП РГРЭС приглашает на работу машиниста автомобильного крана

В МУП РГРЭС открыта новая вакансия – машинист автомобильного крана. Об этом сообщили 7info на предприятии.
От потенциального кандидата требуется:
- опыт работы на автокране на УРАЛ, права категории С
- работа по городу, погрузка разгрузка материалов.
Соискателям предлагают зарплату от 30 тысяч рублей.
Трудоустройство производится в соответствии с действующим трудовым законодательством. График работы — 5/2. Полный социальный пакет. Отдых на базе отдыха предприятия в п. Солотча. Стоматологический кабинет. Занятия спортом (футбол, посещение бассейна, тренажерный зал, йога, фитнес). Поездки и экскурсии. Корпоративные мероприятия.
Контактный телефон +7 (920) 964-14-44.