Пятница, 12 мая, 2023
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МУП РГРЭС приглашает на работу машиниста автомобильного крана

7info7

В МУП РГРЭС открыта новая вакансия – машинист автомобильного крана. Об этом сообщили 7info на предприятии.

От потенциального кандидата требуется:

  • опыт работы на автокране на УРАЛ, права категории С
  • работа по городу, погрузка разгрузка материалов.

Соискателям предлагают зарплату от 30 тысяч рублей.

Трудоустройство производится в соответствии с действующим трудовым законодательством. График работы — 5/2. Полный социальный пакет. ​Отдых на базе отдыха предприятия в п. Солотча. Стоматологический кабинет. Занятия спортом (футбол, посещение бассейна, тренажерный зал, йога, фитнес). Поездки и экскурсии. Корпоративные мероприятия.

Контактный телефон +7 (920) 964-14-44.

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