Можно ли рассказывать о своих молитвах, объяснил священник

Позитивный Батюшка, священник Антоний Русакевич на странице ВКонтакте ответил на вопрос, можно ли рассказывать о своих молитвах.

По словам священника, в первую очередь стоит задуматься, что движет нами, когда мы рассказываем другим людям о своем молитвенном усердии.

Может быть, желание услышать одобрение, похвалу или благодарность? А, может, так выражается стремление подчеркнуть свою добродетель, возвысить себя, попенять другому человеку, дескать, вот, сколько я молюсь, а ты нет? Не стоит этого делать.

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Молитва любит тишину. О молитвенном слове, в том числе за других, лучше не распространяться, как о любом другом добром деле. Этим мы уберегаем себя, с одной стороны, от греха гордыни и самолюбования, а, с другой, — от искушений бесовских сил, которым неугодна любая молитва. Говорить человеку о том, что мы за него молимся, стоит лишь в одном случае — когда это знание ему необходимо как духовная поддержка в трудной ситуации. Но при этом нужно быть уверенным в том, что этот довод — не ширма для гордыни.

Молится за других можно и нужно. Не случайно такие молитвы есть в каноническом молитвенном правиле. Однако не стоит брать на себя дерзновение сугубо вымаливать грешников без благословения духовника, батюшки, которому исповедуетесь. Точно так же не стоит думать в случае исправления ситуации, что это вы отмолили, — это Господь проявил Свое милосердие.

Святые отцы неоднократно указывали на пользу молитвы за других. Святитель Филарет Московский писал: «Не отрекайтесь от молитвы за других под предлогом опасения, что за себя умолить не можете, — опасайтесь, что о себе не умолите, если за других молиться не будете… Молитва о себе самих, взятая отдельно от молитвы за других, как плод духовного своекорыстия, не может составить чистой христианской добродетели». А праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «…молитва за других весьма полезна и самому молящемуся за других; она очищает сердце, утверждает веру и надежду на Бога и возгревает любовь к Богу и ближнему».

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По словам священника, молиться за других нужно, но не демонстративно, не распространяясь о своем молитвенном усердии, и очень взвешенно, не возлагая на себя молитвенную нагрузку сверх силы.