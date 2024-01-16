Москвич сломал половой член во время секса

В Москве в больницу попал 35-летний мужчина, который травмировал половой член во время агрессивного интимного акта, пишет МК.

Инцидент произошел ночью 12 января в районе Черемушки. В разгар секса москвич почувствовал сильную боль у основания органа. Его госпитализировали, в медучреждении, где врачи сделали пациенту операцию по восстановлению тканей полового органа.

Как рассказал сотрудникам полиции сам мужчина, вечером в тот же день он нашел в подъезде дома пакетик с белым порошком и решил высыпать его себе в рот.

Вскоре он почувствовал прилив сил и предложил подруге заняться сексом. В процессе мужчина травмировал половой член из-за избыточных усилий. Москвич утверждает, что ранее не употреблял наркотические препараты.