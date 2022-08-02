Морское путешествие к Трапезунду

В рамках рубрики «День шедевра» мы продолжаем морское путешествие вместе с картинами Айвазовского. Сегодня рассказ о его марине «Трапезунд с моря».
Трапезунд – название одной из турецких крепостей, которая виднеется в дымке на втором плане картины. А Ивана Константиновича Айвазовского на этом полотне захватывает настроение морской стихии, его предштормовое состояние.
Парусник на переднем плане кажется грозным, величественным, но при этом захваченным волею волн.
Вспоминаются строки Лермонтова.
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в буре есть покой.
В этой работе Айвазовский становится на позицию художника-реалиста и удивительно точно и достоверно передаёт глубину и холод морского пространства, и мы ощущаем настроение надвигающегося шторма.
И всё же, когда мы говорим о море, ощущаем романтические черты. Неслучайно А.С. Пушкин сказал:
— И в музыке, и в живописи и в поэзии море является символом мятущейся романтической стихии.