Вторник, 9 июля, 2024

Момент ДТП, в котором погибли 8-летняя девочка и её отец, попал на видео

Автор: 7info

Опубликовано

Пресс-служба УГИБДД Татарстана опубликовала видео момента ДТП, в результате которого погибли 8-летняя девочка и её отец.

9 июля в 00:39 на 1139 километре автодороги М-7 «Волга» в Актанышском районе, на месте дорожных работ, произошло ДТП. 36-летний водитель автомобиля KIA не справился с управлением при перестроении, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

В результате аварии погибла 8-летняя девочка, которая находилась в машине в качестве пассажира. Её отец, водитель автомобиля KIA, скончался по пути в больницу. Мать девочки и ещё двое детей в возрасте двух и двенадцати лет были госпитализированы с травмами.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Момент ДТП, в котором погибли 8-летняя девочка и её отец, попал на видео
Момент ДТП, в котором погибли 8-летняя девочка и её отец, попал на видео
Момент ДТП, в котором погибли 8-летняя девочка и её отец, попал на видео

Фото и видео: t.me/gibddtatarstan

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