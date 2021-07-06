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Вторник, 6 июля, 2021
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Могут ли алиментные платежи перечисляться на счёт ребенка?

7info7
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Могут ли алиментные платежи перечислять на счёт ребёнка? 7info разбирается в этом вопросе вместе с прокуратурой Рязанской области.

Статьей 80 Семейного кодекса Российской Федерации установлена обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей.

Пунктом 2 статьи 60 СК РФ предусмотрено, что по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты, суд вправе вынести решение о перечислении не более 50% процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счет, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка в банке.

При этом принятие судом такого решения возможно, в частности, в случае ненадлежащего исполнения родителем, получающим алименты, обязанности по расходованию соответствующих выплат на содержание, воспитание и образование ребенка и сохранения при таком способе исполнения решения суда уровня материального обеспечения ребенка, достаточного для его полноценного развития (питание, образование, воспитание и т.д.).

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