МК: Костомарову ампутировали голени обеих ног и кисть руки

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали не только стопы, но и голени обеих ног, а также всю кисть руки. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, пациента, находящегося в «Коммунарке» уже два месяца, вновь подключили к ИВЛ. За время в больнице он потерял около 50 килограммов.

Вторая рука Костомарова почернела, медики пока ждут, но могут также принять решение об ампутации. Состояние фигуриста — тяжёлое.

В январе фигурист попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Сейчас с ним работают не только хирурги, но и психолог.