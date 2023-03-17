Пятница, 17 марта, 2023
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МК: Костомарову ампутировали голени обеих ног и кисть руки

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Image by pressfoto on Freepik

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали не только стопы, но и голени обеих ног, а также всю кисть руки. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, пациента, находящегося в «Коммунарке» уже два месяца, вновь подключили к ИВЛ. За время в больнице он потерял около 50 килограммов.

Вторая рука Костомарова почернела, медики пока ждут, но могут также принять решение об ампутации. Состояние фигуриста — тяжёлое.

В январе фигурист попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Сейчас с ним работают не только хирурги, но и психолог.

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