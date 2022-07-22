Мэрия Рязани обратилась к жителями города

В Рязани в ближайшее время ожидаются гроза и шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду. Такие погодные условия сохранятся и ночью, сообщил сайт мэрии.

Рязанцев просят быть осторожными и внимательными в непогоду. Возможны повреждения линий электропередачи и рекламных конструкций, частичный повал деревьев.

Горожанам рекомендуют соблюдать меры безопасности и ограничить пребывание на улице. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать внезапных маневров и не парковаться вблизи деревьев.