Мэрия предостерегает рязанцев от купания в водоёмах до старта сезона

В Рязанском регионе установилась тёплая погода с температурами выше 20 градусов. В администрации города напомнили, что купаться в водоёмах категорически запрещено до открытия купального сезона. В этом году на муниципальных городских пляжах сезон откроют по традиции 1 июня.

Зоны для купания заработают на Борковских карьерах 1, 2, 3 и на реке Старица в Солотче у Лысой горы. Все их оборудуют медицинским пунктом и спасательным постом, а также туалетными кабинами, кабинами для переодевания, мусорными урнами и контейнерными площадками, скамейками и солнцезащитными навесами. На водоёмах, где купаться запрещено установят соответствующие таблички.

Пляжи откроют лишь там, где качество воды соответствует гигиеническим требованиям, – отметили в управлении благоустройства Рязани.

Комиссия начнёт принимать официальные места купания с 26 мая. Сведения о старте работы пляжей опубликуют дополнительно.

Городские спасатели напоминают, что во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать правила поведения на воде, и призывают купаться лишь на оборудованных пляжах.