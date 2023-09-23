Мэр Рязани Виталий Артемов оценил качество ремонта теплотрасс

В субботу, 23 сентября, исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд городских территорий. В рабочем выезде приняли участие заместитель главы Михаил Ромодин, начальник управления энергетики и ЖКХ Николай Ковшов и и. о. начальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов.

Виталий Артемов осмотрел участки тепловых сетей, на которых завершаются работы по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба мэрии.

На Лыбедском бульваре ведется замена трубопровода диаметром 400 мм, длиной 342 метра. Подрядная организация приступила к работам с 14 августа. Работы по металлу выполнены на 100%. Сложность проведения ремонта в том, что трубопровод проложен на значительной глубине. Подрядная организация также восстановит благоустройство территории в срок до 15 октября.

На улице Быстрецкой ведется замена трубопровода общей протяженностью 836 метров. Подрядчик заменил участок сетей длиной 274 метра, монтаж оставшегося участка планируется завершить на следующей неделе. Асфальтовое покрытие восстановят до 20 октября.

На улице Новоселов в районе дома № 17 ведется замена сетей отопления и горячего водоснабжения. Общая длина трубопровода — 824 метра. На следующей неделе будет завершен монтаж железа, благоустройство территории подрядчик восстановит до 15 октября.