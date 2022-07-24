Мэр Орла Парахин решил проблему темноты на улице вырубкой деревьев

Глава администрации Орла Юрий Парахин рассказал, что на улице Ломоносова станет светлее за счет вырубленных деревьев, пишут Орловские новости.

Ранее горожане пожаловались на отсутствие там освещения и урн. Чиновник ответил орловцам, что для этого требуется «иной объем финансирования»,

«Существующие светильники со своей функцией справляются, тем более что сейчас мы убрали деревья, которые заслоняли свет. Должно быть светло, но если нет, будем дополнительно прорабатывать, искать источники финансирования и ставить новые парковые антивандальные фонари», – высказался Парахин.

Градоначальник уточнил, что под вырубку пошли только аварийные и сухостойные деревья.