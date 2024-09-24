Вторник, 24 сентября, 2024

Митрополит Марк рассказал об опасности виртуального мира

Автор: Алексей Самохин

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в очередном видео проекта «Слово архипастыря» высказался об опасности виртуального мира.

По словам священника, виртуальный мир существует параллельно с реальным. Мы взаимодействуем с ним через компьютеры и смартфоны.

Виртуальный мир имеет свои законы и правила, о которых мы часто не догадываемся. Многим он кажется более приятным, лишенным минусов реального мира.

Уходя в виртуальный мир, люди отвыкают от общения и исполнения христианских заповедей. Это приводит к потере способности к полноценному человеческому существованию.

— Виртуальная реальность должна быть соразмерной и не мешать реальной жизни, — уверен митрополит. — Важно стремиться к гармоничному существованию, не игнорируя полностью виртуальную реальность.

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