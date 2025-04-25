Миронов предупредил власти Киргизии о последствиях ареста сотрудницы Русского дома 

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов назвал недружественным актом со стороны Киргизии арест сотрудницы Русского дома в Бишкеке Натальи Секериной по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за рубежом.

«Судя по всему, речь идет о помощи в отправке добровольцев в зону СВО. В таком случае власти Киргизии не могут не понимать, что для российского общества это не уголовное преступление, а помощь нашей стране в борьбе с агрессией укронацизма. Тем не менее в Бишкеке пошли на подобный демонстративный шаг. Как он скажется на отношении россиян к Киргизии и ее гражданам, гадать не надо. Особенно после странной реакции властей республики на законные действия наших силовиков по борьбе с нелегальной миграцией. Полагаю, развитию двусторонних отношений поможет спокойное обсуждение спорных вопросов, а не громкие акции, рассчитанные на публичный эффект», – заявил Миронов.