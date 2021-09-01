Минтруд планирует изменить правила назначения детских пособий

Минтруд планирует вновь смягчить правила для получения пособий на детей от 3 до 7 лет и выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет. Сейчас ведомство работает над изменениями правительственного постановления, благодаря которым отсутствие дохода во время беременности не будет служить причиной отказа в господдержке. Об этом «Известиям» рассказала замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина. Планируется, что поправки вступят в силу до конца этого года, рассказала она.

Мы внимательно изучаем все обращения, поступающие от граждан, по вопросам назначения и выплаты пособий. В отдельных случаях причиной для отсутствия доходов в прошлых периодах становилась беременность женщины, — пояснила Ольга Баталина. — Если до момента беременности женщина не работала, то в этот период ей особенно сложно найти рабочее место. Есть женщины, которые тяжело переносят свое положение, и вынуждены временно оставлять свое дело еще до рождения ребенка. Особенно это касается тех, кто оказывает услуги по гражданско-правовым договорам, выполняет разовые работы.

Как сообщили «Известиям» в Минтруде, с начала реализации указа выплатами на детей от 3 до 7 лет были охвачены 5,3 млн семей. На эти цели из федерального бюджета уже направлено 410,8 млрд рублей. В среднем в месяц такие пособия семьи получают на 3,5 млн детей.

Пособие для одиноких родителей на детей от 8 до 17 лет назначается с 1 июля 2021 года. За этот период пособия назначены 514 тыс. семей. В общей сложности из федерального бюджета одиноким родителям уже перечислено более 3,4 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: С поправкой на беременность: Минтруд изменит правила назначения детских пособий