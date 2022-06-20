Минобороны РФ сообщило о потерях украинских военных

Утром 20 июня министерство обороны РФ сообщило о потерях украинской стороны в ходе специальной военной операции. Они названы значительными.

В частности, с 19 мая 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и раненными больше 2100 человек. Призванные для замены 800 человек отказались ехать к местам боевых действий. Бойцы обвинили командование в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия.

В Кременчуг с передовой отправили почти 100 бойцов разведывательного подразделения, отказавшихся выполнять приказы. В отношении военных начато расследование.

Также Минобороны сообщило о самоустранении значительной части командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ. Офицеры используют разные предлоги, чтобы не воевать, симулируют.