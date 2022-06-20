14.2 C
Рязань
Понедельник, 20 июня, 2022

Минобороны РФ сообщило о потерях украинских военных

spot_img
7info

Минобороны РФ сообщило о потерях украинских военных

Утром 20 июня министерство обороны РФ сообщило о потерях украинской стороны в ходе специальной военной операции. Они названы значительными.

В частности, с 19 мая 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и раненными больше 2100 человек. Призванные для замены 800 человек отказались ехать к местам боевых действий. Бойцы обвинили командование в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия.

В Кременчуг с передовой отправили почти 100 бойцов разведывательного подразделения, отказавшихся выполнять приказы. В отношении военных начато расследование. 

Также Минобороны сообщило о самоустранении значительной части  командного состава 30-й механизированной бригады ВСУ. Офицеры используют разные предлоги, чтобы не воевать, симулируют. 

— В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера, — отмечает Минобороны. 

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7