Михаил Мурашко: Тревогу и озабоченность вызывает большое количество мужчин-пациентов, которые долгое время не обращались к врачам

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе посещения Рязанского кардиодиспансера отметил, что большую тревогу и озабоченность вызывает большое количество мужчин-пациентов, которые долгое время не обращались за медпомощью. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Михаил Мурашко в рамках визита отметил, что сегодня для каждого гражданина страны доступно прохождение диспансеризации. Сохранить жизнь и не попасть с тяжёлыми осложнениями в реанимационное отделение — это просто. По словам министра, в этом году пандемия отступила — есть возможность посещать поликлиники.
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