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Среда, 5 апреля, 2023
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Михаил Мурашко: Тревогу и озабоченность вызывает большое количество мужчин-пациентов, которые долгое время не обращались к врачам

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Фото: правительство Рязанской области

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе посещения Рязанского кардиодиспансера отметил, что большую тревогу и озабоченность вызывает большое количество мужчин-пациентов, которые долгое время не обращались за медпомощью. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Большую тревогу и озабоченность вызывает большое количество мужчин. Особенно мужчин и женщин в возрасте от 45 до 65 лет, которые долгое время не обращались к медицинским работникам за профилактической помощью, за консультациями. А большинство из тех, кто получили консультации, диспансерное наблюдение, не соблюдали рекомендации врачей по коррекции артериального давления, холестерина, — особо подчеркнул министр.

Михаил Мурашко в рамках визита отметил, что сегодня для каждого гражданина страны доступно прохождение диспансеризации. Сохранить жизнь и не попасть с тяжёлыми осложнениями в реанимационное отделение — это просто. По словам министра, в этом году пандемия отступила — есть возможность посещать поликлиники.

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