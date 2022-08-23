Метеопредупреждение из-за жары в 35 градусов объявлено в Рязанской области

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России распространила метеопредупреждение для жителей Рязанской области.

По прогнозам синоптиков, в дневные часы 23–25 августа в регионе местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 35°С.

Особенно опасной жаркая погода становится во время засухи, возрастает риск возникновения природных, лесных пожаров.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.

В экстренных случаях звоните на Единый номер вызова оперативных служб 112.