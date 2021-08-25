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Среда, 25 августа, 2021
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Мэр Воропанов начал бороться с вонью в Вологде

Никита Брыкин
Мэр Воропанов начал бороться с вонью в Вологде

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Коммунальщики начали монтировать фильтры на канализацию в районе стадиона «Локомотив» в Вологде, пишет СеверИнформ.

Весной горожане начали жаловаться на неприятный запах. По словам местных жителей, он был особенно невыносимым во время жары и после дождей.

«До 1 сентября будет установлено три фильтра», – отметил мэр Сергей Воропанов.

Чиновник отметил, что, по мнению специалистов, это должно решить проблему.

Вологжане, в свою очередь, подчеркнули, что неприятный запах чувствуется не только у стадиона, а также в районе Конева-Беляева и Полярная-Самойло.

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