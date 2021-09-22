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Среда, 22 сентября, 2021
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Мэр Казани приехал на работу на общественном транспорте

Александр Ильин
Мэр Казани приехал на работу на общественном транспорте
Фото: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани

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В день отказа от автомобиля, который отмечается во всём мире 22 сентября, мэр Казани Ильсур Метшин приехал на работу на метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Метроэлектротранс».

Мэр добирался до места на специальном поезде, оформление которого приурочено к Году родных языков. Так, в салоне можно встретить лингвистические факты, поговорки и красивые выражения, написанные на разных языках. 

Напомним, Всемирный день без автомобиля ежегодно отмечается 22 сентября. В мире первые акции начали проводить с 1995 года. Российские автолюбители примкнули к движению с 2008 года. 

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